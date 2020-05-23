Один из крупнейших в мире сервисов аренды автомобилей объявил о банкротстве

Второй по величине сервис проката автомобилей в США, сообщил, что подал в суд заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Процедура касается предприятий Hertz в США и Канаде, но не распространяется на ее международные операции в Европе, Австралии или Новой Зеландии.

Компания сообщила, что столкнулась с трудностями после падения спроса на аренду машин. Выручка компании после введения карантина резко снизилась. Hertz предприняла необходимые меры для защиты здоровья своих сотрудников, а также снизила несущественные расходы. «Тем не менее, остается неопределенность относительно того, когда доходы вернутся и когда рынок подержанных автомобилей полностью восстановится», — отмечает компания.

Активы Hertz, согласно поданным в суд документам, составляют около $25,8 млрд, а долги — $24,4 млрд. Крупнейшие кредиторы компании — IBM и Lyft. Как пишет Bloomberg, после начала карантина Hertz обратилась к кредиторам, но смогла договориться только о краткосрочной отсрочке. Ситуацию для компании осложнило то, что ее стратегия предполагала владение или аренду большой части автопарка вместо лизинга у производителей. Ранее в случае падения спроса на аренду Hertz могла продать часть своих автомобилей, однако во время пандемии она столкнулась с тем, что цены на подержанные автомобили резко упали, отмечает агентство.

Крах Hertz станет одним из самых крупных корпоративных дефолтов из-за пандемии, повлиявшей на воздушные и наземные перевозки, пишет The Wall Street Journal.