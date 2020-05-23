Галерея ⟩ Столб дыма был виден за километры: у шоссе случился пожар

Прибывшая на место за восемь минут спасательная команда из Тюри констатировала, что из крыши выбивается огонь, и на месте происшествия нужно было больше спасательной техники - огнетушителей и воды для тушения. И без того сильный пожар осложнялся тем обстоятельствам, что направление ветра изменилось, и в опасности оказался находящийся рядом жилой дом. Спасатели решили сначала спасти ближайшие здания и не стали тратить воду на охваченный огнем сарай.

Предварительные данные дают основание полагать, что начало пожару положил костер. Для того, чтобы работы по дому не оказались для вашего дома фатальными, за костром всегда следует присматривать и особенно тщательно следить за окрестностями. Рядом с костром не должно быть легковоспламеняющихся материалов, также костер должен быть вдали от зданий, а под рукой - средства для тушения. В Спасательном департаменте убеждены, что если бы требования пожарной безопасности знали и соблюдали, то несчастных случаев было бы намного меньше - люди не оставались бы без домов и их жизни не подвергались опасности.