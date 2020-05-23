В Ляэне-Вирумаа объявили охоту на опасного лесного вредителя

Один из руководителей НКО Kodukant Porkuni Эйго Лаур пояснил, что идея начать охоту на уничтожающего леса Эстонии вредителя родилась еще восемь лет назад, во время одной из первых толок по уборке окрестностей озера.

Один из бывших жителей деревни Поркуни Майдо Урбас навестил тогда родные края и посоветовал односельчанам спасти лес от жука-долгоносика. К его словам тогда не прислушались, но теперь местные любители природы взялись за дело и развесили в прибрежном лесу ловушки, напоминающие почтовые ящики черного цвета.

Как пояснил Майдо Урбас, сейчас самое время развешивать ловушки на короеда, который просыпается от зимней спячки и начинает искать место для того, чтобы построить гнездо и завести потомство. В первой половине июля молодое поколение короедов уже может выйти на промысел и продолжить уничтожать лес.

Пластмассовый ящик-ловушку обычно вешают на высохшую ель, под корой которой любят гнездиться долгоносики. В ящик закладывают пакетик с феромонами, привлекающий жуков. Забравшийся в ловушку короед обратного пути уже не находит.