План Меркель и Макрона по восстановлению экономики ЕС натолкнулся на сопротивление

Европейские СМИ сообщили со ссылкой на администрацию австрийского канцлера Себастьяна Курца, что эти четыре страны, прозванные в ЕС "бережливыми", предложили в субботу свой вариант плана возобновления экономической деятельности, предназначенного помочь Евросоюзу преодолеть кризис, порожденный пандемией коронавируса.

Этот план подтвердил их известную позицию неприятия любого механизма обобществления долга стран ЕС.

"Бережливые" предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях, которые будут предоставлены через два года.

Кроме того, подчеркивается условие, чтобы предоставленные деньги были направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.

При этом соответствующие страны должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.

Четыре государства ЕС, оппозиционные германо-французскому плану, по-прежнему отвергают идею коллективного распределения долга. По их мнению, это только даст возможность наименее дисциплинированным и наиболее слабым европейским экономикам выгодно воспользоваться финансированием за счет экономически более сильных стран условного севера Европы.

Авторы альтернативного плана также против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что предусматривается предложением Меркель и Макрона.