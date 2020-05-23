Эксперт рассказал, когда в Таллинне могут упасть цены на недвижимость

По мнению экспертов по недвижимости, цены на рынке Таллинна могут упасть осенью, хотя ожидаемое снижение будет не очень большим. Аналитики считают, что рынок недвижимости переживет этот кризис лучше, чем предыдущий, так как финансовое положение как частных лиц, так и застройщиков лучше, передает Rus.ERR.
"На цены продаж коронавирус еще практически не повлиял, хотя продавцы сегодня ведут себя более гибко, но коррекция цен всегда задерживается. Ожидаем большую готовность к скидкам осенью, как на рынке нового, так и вторичного жилья", - сказал ERR аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабал.
"Например, в Таллинне количество предложений увеличилось почти на 70% по сравнению с прошлым годом, при этом в некоторых местах цены упали на 20-30%", - отметил Хабал.