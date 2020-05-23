Эксперт рассказал, когда в Таллинне могут упасть цены на недвижимость

По мнению экспертов по недвижимости, цены на рынке Таллинна могут упасть осенью, хотя ожидаемое снижение будет не очень большим. Аналитики считают, что рынок недвижимости переживет этот кризис лучше, чем предыдущий, так как финансовое положение как частных лиц, так и застройщиков лучше, передает Rus.ERR.