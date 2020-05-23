Видео штурма ⟩ В Москве мужчина захватил в заложники посетителей банка и угрожал взорвать здание

По данным следствия, днем 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений банка, расположенного по улице Земляной Вал. По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан.

Некий пользователь Twitter опубликовал видео с места происшествия.

При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте работает полиция. С захватчиком готовятся переговоры. #москва pic.twitter.com/07pWCTWCCL — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) May 23, 2020

"В настоящий момент все заложники освобождены их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала представитель главка СК.

Ранее в полиции Интерфаксу подтвердили задержание мужчины, угрожавшего взорвать банк в центре города. Как сказал информированный источник, "мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования". Предположительно подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ, сказал источник.

Полицейские установили личность мужчины, ранее в субботу взявшего заложников в столичном "Альфа-банке" на Земляном валу, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. "Мужчина - житель России, приехал из другого региона", - сказал Васенин.

По его словам, задержанный все еще находится в банке. С ним проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. При этом в МВД затруднились сообщить о мотивах, которыми руководствовался задержанный.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду. Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой, "Нам надо ее сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду", - заявил он.