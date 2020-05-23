Испания откроется для иностранных туристов в июле

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - сказал он, его цитируют испанские СМИ.

Санчес посоветовал туристам, которые хотели бы посетить Испанию этим летом, уже сейчас начать планировать свои поездки.

"Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле", - заверил премьер. Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.

Кроме того, Санчес в субботу объявил о том, что прерванный из-за вспышки коронавируса сезон футбольной Ла Лиги возобновится с 8 июня.