Сравнение цен на топливо в Прибалтике: смотрите, где дешевле

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-ой марки подорожал на 1,3% - до 0,997 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,4% - до 0,924 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,1% - до 0,935 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,3% - до 0,835 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 1,149 евро и 0,999 евро за литр.