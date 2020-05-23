Сравнение цен на топливо в Прибалтике: смотрите, где дешевле

На прошлой неделе в Риге и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Таллинне они остались стабильными, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.
В Риге на АЗС Circle K бензин 95-ой марки подорожал на 1,3% - до 0,997 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,4% - до 0,924 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,1% - до 0,935 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,3% - до 0,835 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 1,149 евро и 0,999 евро за литр.
Цена автогаза в Риге не изменилась и в пятницу составила 0,465 евро за литр. В Таллинне она уменьшилась на 7,2% - до 0,566 евро за литр, а в Вильнюсе цена автогаза увеличилась на 21,1% - до 0,459 евро за литр.