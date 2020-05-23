У Центрального рынка Риги произошла кровавая драка: жертва в больнице

На место происшествия отправился ближайший патруль. Пока полиция была в пути, ситуация обострилась и закончилась нокаутом.

Прибыв на место происшествия, полиция допросила молодых людей, которых зафиксировала камера. Сначала свое участие в драке они отрицали, однако после получения материала из видео центра, все сомнения испарились - они были опознаны в качестве нападавших.