У Центрального рынка Риги произошла кровавая драка: жертва в больнице

В пятницу, 22 мая, около 20.30, одна из полицейских камер, установленных в центре Риги, зафиксировала драку с участием нескольких молодых людей, передает Rus.TVNET со ссылкой на Degpunktā.
На место происшествия отправился ближайший патруль. Пока полиция была в пути, ситуация обострилась и закончилась нокаутом.
Прибыв на место происшествия, полиция допросила молодых людей, которых зафиксировала камера. Сначала свое участие в драке они отрицали, однако после получения материала из видео центра, все сомнения испарились - они были опознаны в качестве нападавших.
Оба были задержаны и переданы в руки Госполиции. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.
Следствие продолжается.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке