Закрытые границы оплачивают местные моряки-любители

Запланированную на вчерашний день вечеринку в честь открытия новой яхтенной гавани Варбла с международной публикой пришлось отложить на неопределенное будущее из-за кризисных ограничений, пишет Postimees.
Рядом с портом, в курортном поселке есть несколько сотен мест для размещения и кемпингов, а большие вечеринки собирали более тысячи посетителей. Теперь комнаты пусты, и ансамблю пришлось отменить концерт. Порт Варбла с 64 причалами принимал посетителей в прошлом сезоне, но праздничная перерезка ленты ждала завершения строительства порта и ресторана. «В прошлом сезоне весной были финские парусники, но в этом году - только местные лодки», - сказал владелец дома отдыха Varbla Хейно Сабийн.
Он подтвердил, что когда будет получено разрешение, вечеринка по случаю открытия состоится в июне, самое позднее в Иванов день. Он не ожидает большого оборота от иностранных яхт в этом году, но считает, что местные владельцы лодок помогут ему пережить сезон.
Половина клиентов - финны
Менеджер по продажам гавани Какумяэ Олари Вокк, сказал, что основная часть доходов порта приходится на причалы и другие услуги местных судовладельцев, а возможное уменьшение количества яхт косвенно влияет на порт Какумяэ. Однако он посчитал гостей важными, поскольку помимо платы за причал, посетители также тратят деньги в портовом магазине, ресторане, прокате велосипедов и на другие услуги.
«Отмена бронирований не очень заметна, и регаты, такие как парусная регата Хельсинки-Таллинн, все же проходят», - сказал Вокк и подтвердил, что первые гости, прибывающие из Финляндии на своих лодках, уже посетили порт. «Вероятно, это были финны с так называемой рабочей визой, которые решили приехать на своей лодке вместо пассажирского парома».
Капитан порта Pirita TOP Тоомас Тутк подтвердил, что у них все хорошо с постоянными арендаторами причалов, и недавно добавленная плавучая набережная уже заполнена. Первые финские яхты уже побывали в гавани.
«Когда приехали финские парусники, полиция отправилась проверять их. Но у них были медицинские справки и другие документы из Финляндии, которыми чиновники остались довольны, и лодки оставались с нами в течение трех дней », - рассказал Тутк.
По его словам, пока рано прогнозировать, насколько уменьшится количество посетителей, поскольку сезон только начинается. Однако существует высокая вероятность того, что другая группа клиентов, важная для порта - кемперы - исчезнет.
Морские границы в большинстве стран закрыты
Если в последние сезоны десятки тысяч судов прибывали в эстонские порты под иностранными флагами, прогноз на этот год не слишком оптимистичен.
Британский журнал о парусном спорте Yachting Monthly опубликовал карту запретов на хождение под парусом в Европе, на которой оранжевыми областями, отмеченными чуть более мягкими ограничениями, являются Швеция, Дания, Германия, Великобритания, Франция, Хорватия и Пиренейский полуостров.
По состоянию на вчерашний день на этой карте пока нет стран, отмеченных зеленым, то есть со свободным движением. Эстония вместе с остальной Европой в настоящее время является одним из красных регионов.
«Автотуристы из Германии, Финляндии, Нидерландов, Италии и других европейских стран, не совершают больше длительных поездок. Обычно на нашей парковке в мае уже есть летние резервации, в этом году их нет», - сказал Тутк.
Капитан недавно реконструированного порта Найссааре Яанус Юривете сказал, что местные жители старательно бронируют места на причалах, и есть надежда, что сокращение числа иностранных посетителей не будет катастрофическим. По сообщению администрации порта, через пару лет новые порты будут заполнены судами местных судовладельцев.
Владельцы портов и яхт-клубы полны надежд
Увеличение числа малых судов, которые ходят под эстонским флагом, является популярной тенденцией, которой не помешал коронакризис. Единственный вопрос заключается в том, начнут ли все эти суда курсировать между эстонскими портами в этом году, если владельцы лодок не смогут плыть под пальмы у теплого моря.
Член правления Фонда портов Хийумаа и капитан порта Кярдла Свен Криггулсон подчеркнул, что посещение Хийумаа по морю с каждым годом становится все проще и удобнее. Жители Хийумаа начали проводить активную маркетинговую кампанию, а фонд предлагает скидки и дополнительные услуги морякам-любителям. Например, вы можете пользоваться в портах удаленным офисом и библиотекой, а также арендовать электрические велосипеды.
«За последнее десятилетие в порты Хийумаа было инвестировано более семи миллионов евро, а что делает ваш визит незабываемым, так это то, что остров находится недалеко от самых распространенных морских маршрутов», - Криггульсон рекомендует выбрать курс на Хийумаа.
«Я верю, что внутренний морской туризм и эстонские гостевые порты победят тех, кто заинтересован в турбулентности чрезвычайного положения и международных ограничениях на передвижение, и эти изменения будут полезны для отрасли в целом. Парусный спорт как относительно бесконтактное хобби также становится победителем в международной перспективе», - он настроен оптимистично.
Руководитель проекта Фонда портов Хийумаа Мерике Рид сказала, что кампания «Я поплыву на Хийумаа летом» откроет порты острова и возможности для отдыха и досуга. Она призвал другие регионы присоединиться к этой инициативе.