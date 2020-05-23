Закрытые границы оплачивают местные моряки-любители

Рядом с портом, в курортном поселке есть несколько сотен мест для размещения и кемпингов, а большие вечеринки собирали более тысячи посетителей. Теперь комнаты пусты, и ансамблю пришлось отменить концерт. Порт Варбла с 64 причалами принимал посетителей в прошлом сезоне, но праздничная перерезка ленты ждала завершения строительства порта и ресторана. «В прошлом сезоне весной были финские парусники, но в этом году - только местные лодки», - сказал владелец дома отдыха Varbla Хейно Сабийн.

Он подтвердил, что когда будет получено разрешение, вечеринка по случаю открытия состоится в июне, самое позднее в Иванов день. Он не ожидает большого оборота от иностранных яхт в этом году, но считает, что местные владельцы лодок помогут ему пережить сезон.

Половина клиентов - финны

Менеджер по продажам гавани Какумяэ Олари Вокк, сказал, что основная часть доходов порта приходится на причалы и другие услуги местных судовладельцев, а возможное уменьшение количества яхт косвенно влияет на порт Какумяэ. Однако он посчитал гостей важными, поскольку помимо платы за причал, посетители также тратят деньги в портовом магазине, ресторане, прокате велосипедов и на другие услуги.

«Отмена бронирований не очень заметна, и регаты, такие как парусная регата Хельсинки-Таллинн, все же проходят», - сказал Вокк и подтвердил, что первые гости, прибывающие из Финляндии на своих лодках, уже посетили порт. «Вероятно, это были финны с так называемой рабочей визой, которые решили приехать на своей лодке вместо пассажирского парома».

Капитан порта Pirita TOP Тоомас Тутк подтвердил, что у них все хорошо с постоянными арендаторами причалов, и недавно добавленная плавучая набережная уже заполнена. Первые финские яхты уже побывали в гавани.

«Когда приехали финские парусники, полиция отправилась проверять их. Но у них были медицинские справки и другие документы из Финляндии, которыми чиновники остались довольны, и лодки оставались с нами в течение трех дней », - рассказал Тутк.

По его словам, пока рано прогнозировать, насколько уменьшится количество посетителей, поскольку сезон только начинается. Однако существует высокая вероятность того, что другая группа клиентов, важная для порта - кемперы - исчезнет.