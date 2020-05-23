Матч чемпионата Эстонии по футболу впервые можно будет увидеть в эфире зарубежного ТВ

Впервые в истории матч чемпионата Эстонии по футболу попадет в эфир зарубежного телеканала. Права на поединок высшей лиги между вильяндиским "Тулевиком" и таллиннской "Левадии", который пройдет 24 мая, приобрел действующий на территории балканских стран SportKlub.