Матч чемпионата Эстонии по футболу впервые можно будет увидеть в эфире зарубежного ТВ

Впервые в истории матч чемпионата Эстонии по футболу попадет в эфир зарубежного телеканала. Права на поединок высшей лиги между вильяндиским "Тулевиком" и таллиннской "Левадии", который пройдет 24 мая, приобрел действующий на территории балканских стран SportKlub.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал SportKlub1, который вещает на Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию, передает пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).
SportKlub - популярный в балканских странах спортивный телеканал, который в числе прочего обладает правами на матчи высших лиги Англии и Испании, финального турнира чемпионата Европы по футболу.
"Соглашение заключено на показ одного матча высшей лиги, дальнейшее сотрудничество пока под вопросом", - сказал генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.