Названа самая высокооплачиваемая спортсменка в мире

22-летняя японка Наоми Осака стала одной из двух теннисисток, попавших в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes. Наоми заработала за последние 12 месяцев 37,4 миллиона долларов и установила рекорд женского спорта.
Осака является победительницей Открытого чемпионата США, Australian Open и пяти турниров WTA в одиночном разряде, передает Newsru.com.
Naomi Osaka is the highest-paid female athlete ever, topping Serena Williams https://t.co/baQaT9MB0K pic.twitter.com/15NRv8aNyi— Forbes (@Forbes) May 22, 2020
Второй теннисисткой, попавшей в топ-100, оказалась американка Серена Уильямс. Ее заработок составил 36 миллионов долларов, что является 33-м местом (Осака - 29-я).
Впервые с 2016 года в рейтинг издательства попали сразу две спортсменки - четыре сезона назад это были Уильямс и Мария Шарапова. Начиная с 2012 года в престижный рейтинг попадали лишь три спортсменки: помимо Серены и Марии восемь лет назад в топ-100 вошла еще одна представительница тенниса - Ли На из Китая.