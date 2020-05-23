Названа самая высокооплачиваемая спортсменка в мире

Впервые с 2016 года в рейтинг издательства попали сразу две спортсменки - четыре сезона назад это были Уильямс и Мария Шарапова. Начиная с 2012 года в престижный рейтинг попадали лишь три спортсменки: помимо Серены и Марии восемь лет назад в топ-100 вошла еще одна представительница тенниса - Ли На из Китая.