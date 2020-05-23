Известный инструктор по стрельбе, которого жена тяжело ранила из огнестрельного оружия, медленно идет на поправку

В понедельник вечером в деревне Сальмисту, Харьюмаа, женщина выстрелила в своего супруга, известного инструктора по стрельбе Мартина Баховски. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Его брат Эркки Баховски рассказал в субботу, что Мартин медленно выходит из крайне тяжелого состояния, пишет Postimees.
«Мы благодарим всех, кто сопереживает Мартину и предложил свою помощь. На данный момент есть основания для осторожного оптимизма - Мартин говорит и ходит, и его рассудок в порядке, но выздоровление займет время. Собака Ругер также нашла временный новый дом, но, конечно, мы надеемся вскоре увидеть ее с хозяином», - сказал Эркки Баховски.
Вечером в 18 мая полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. Полицейские задержали на месте происшествия в качестве подозреваемой 44-летнюю женщину. В ходе стрельбы крайне тяжело пострадал известный инструктор по стрельбе Мартин Баховски. Его брат Эркки Баховски подтвердил, что пострадавшего увезли в больницу, и он в очень тяжелом состоянии.
В понедельник вечером в 18:40 прибывшая на вызов скорая помощь обнаружила в доме 46-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Находившуюся также в доме 44-летнюю супругу пострадавшего полицейские задержали как подозреваемую в стрельбе. В момент задержания женщина была в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Во вторник сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.
По просьбе старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо суд санкционировал арест на два месяца 44-летней Лийны, подозревающейся в попытке убийства своего мужа, инструктора по стрельбе Мартина Баховски.
По словам руководящего производством старшего прокурора Катрин Паэсоо, женщине, которая ранее не наказывалась в уголовном порядке, предъявлено подозрение в попытке убийства.
«На данный момент известно, что как женщина, так и мужчина, имеют разрешение на оружие и легальное оружие. Однако выясняется, из какого оружия стреляли и было ли в доме незаконное огнестрельное оружие или боеприпасы. Цель расследования - выяснить все обстоятельства, которые привели к столь тяжелому деянию», - сказал Паэсоо.