Известный инструктор по стрельбе, которого жена тяжело ранила из огнестрельного оружия, медленно идет на поправку

«Мы благодарим всех, кто сопереживает Мартину и предложил свою помощь. На данный момент есть основания для осторожного оптимизма - Мартин говорит и ходит, и его рассудок в порядке, но выздоровление займет время. Собака Ругер также нашла временный новый дом, но, конечно, мы надеемся вскоре увидеть ее с хозяином», - сказал Эркки Баховски.

Вечером в 18 мая полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. Полицейские задержали на месте происшествия в качестве подозреваемой 44-летнюю женщину. В ходе стрельбы крайне тяжело пострадал известный инструктор по стрельбе Мартин Баховски. Его брат Эркки Баховски подтвердил, что пострадавшего увезли в больницу, и он в очень тяжелом состоянии.

В понедельник вечером в 18:40 прибывшая на вызов скорая помощь обнаружила в доме 46-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Находившуюся также в доме 44-летнюю супругу пострадавшего полицейские задержали как подозреваемую в стрельбе. В момент задержания женщина была в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Во вторник сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.

По просьбе старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо суд санкционировал арест на два месяца 44-летней Лийны, подозревающейся в попытке убийства своего мужа, инструктора по стрельбе Мартина Баховски.

По словам руководящего производством старшего прокурора Катрин Паэсоо, женщине, которая ранее не наказывалась в уголовном порядке, предъявлено подозрение в попытке убийства.