В Швеции число смертей от коронавируса приближается к 4000

За сутки добавилось 67 новых смертей, в результате чего общее число достигло 3992. Жертвы COVID-19 - примерно 2200 мужчин и 1800 женщин, передает Postimees.

На сегодняшний день в Швеции подтверждено 33 188 случаев заражения коронавирусом, что на 379 больше, чем в пятницу. Выздоровел 4971 человек.

В Швеции запускается пилотный проект, в рамках которого люди с симптомами вируса смогут сами сделать тесты. Проект будет проводится в Содерманланде.

В проекте участвуют люди, работающие в областях, связанных с обеспечением жизненно важных услуг, имеющие симптомы вируса.