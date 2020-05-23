Галерея ⟩ Смотрите, что происходит на одном из главных пляжей Эстонии

Поскольку вода еще прохладная, купальщиков не видно, однако гуляющих и загорающих хватает.

Согласно метеослужбе, температура воды в Пярну сегодня составила 11 градусов. Самая теплая вода в Эстонии - в Хяэдемеэсте, температура которой поднялась до 14 градусов.

Из-за распространения коронавируса туристические компании и гостиничные заведения настроены скорее пессимистично относительно приезда гостей из-за границы, однако сегодня на пляже можно было услышать иностранный язык.

На центральном пярнуском пляже открыли двери первые кафе, а некоторые еще делают последние приготовления.

Солнечный день привлек людей на пляж. Прибрежные кафе и пункты проката делают последние приготовления к летнему сезону. ФОТО: Mailiis Ollino

Готовящая к открытию уличное кафе на улице Куузе Неле сказала, что киоски нужно чистить и устанавливать увезенные на зиму машины, однако это уже сделано и открыться надеются в ближайшие дни.

«Людей на пляже уже достаточно много. Они видят, что я здесь хлопочу, некоторые уже постучались в дверь и спросили, можно ли мороженое», - объяснила Неле, по словам которой, через несколько дней все будет готово к открытию.

Из-за распространения коронавируса киоскам на улице Куузе не пришлось вносить существенных изменений в организацию своей работы по сравнению с предыдущими годами.

«Обязательно нужно соблюдать все рекомендуемые меры предосторожности: носить перчатки и соблюдать дистанцию ​​с клиентами и поддерживать чистоту. Здесь тоже немногое меняется: мы предлагаем еду в одноразовой посуде, продажа осуществляется через маленькое окошко, и стол чистится после каждого клиента, как и раньше, только теперь нужно использовать только немного другие чистящие средства», - отметила она.

Солнечный день привлек людей на пляж. Прибрежные кафе и пункты проката делают последние приготовления к летнему сезону. ФОТО: Mailiis Ollino

Занимающийся сегодня первый день прокатом велосипедов и самокатов Аадрон Раудсепп полагает, что на пляже очень много людей и учитывая, что недавно было чрезвычайное положение, заработок достаточно хороший.

Уже неделю на центральном пляже открыт киоск с детской игровой площадкой. Прямо в центре пляжа в R-kiosk можно приобрести еду и питье.

В кафе Sunset Club уже поставили на улице столы и стулья, но сегодня стойка была закрыта. Чтобы открыть торговую точку, рабочие также провели работы по расширению улицы Лехе, где они установили небольшую террасу.