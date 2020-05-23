Галерея ⟩ Смотрите, что происходит на одном из главных пляжей Эстонии

И хотя до официального пляжного сезона в летней столице Пярну еще больше недели, тепло привлекает людей на пляж. Прибрежные предприятия обслуживания уже открыли или вот-вот откроют двери, пишет Pärnu Postimees.
Поскольку вода еще прохладная, купальщиков не видно, однако гуляющих и загорающих хватает.
Согласно метеослужбе, температура воды в Пярну сегодня составила 11 градусов. Самая теплая вода в Эстонии - в Хяэдемеэсте, температура которой поднялась до 14 градусов.
Из-за распространения коронавируса туристические компании и гостиничные заведения настроены скорее пессимистично относительно приезда гостей из-за границы, однако сегодня на пляже можно было услышать иностранный язык.
На центральном пярнуском пляже открыли двери первые кафе, а некоторые еще делают последние приготовления.
Готовящая к открытию уличное кафе на улице Куузе Неле сказала, что киоски нужно чистить и устанавливать увезенные на зиму машины, однако это уже сделано и открыться надеются в ближайшие дни.
«Людей на пляже уже достаточно много. Они видят, что я здесь хлопочу, некоторые уже постучались в дверь и спросили, можно ли мороженое», - объяснила Неле, по словам которой, через несколько дней все будет готово к открытию.
Из-за распространения коронавируса киоскам на улице Куузе не пришлось вносить существенных изменений в организацию своей работы по сравнению с предыдущими годами.
«Обязательно нужно соблюдать все рекомендуемые меры предосторожности: носить перчатки и соблюдать дистанцию с клиентами и поддерживать чистоту. Здесь тоже немногое меняется: мы предлагаем еду в одноразовой посуде, продажа осуществляется через маленькое окошко, и стол чистится после каждого клиента, как и раньше, только теперь нужно использовать только немного другие чистящие средства», - отметила она.
Занимающийся сегодня первый день прокатом велосипедов и самокатов Аадрон Раудсепп полагает, что на пляже очень много людей и учитывая, что недавно было чрезвычайное положение, заработок достаточно хороший.
Уже неделю на центральном пляже открыт киоск с детской игровой площадкой. Прямо в центре пляжа в R-kiosk можно приобрести еду и питье.
В кафе Sunset Club уже поставили на улице столы и стулья, но сегодня стойка была закрыта. Чтобы открыть торговую точку, рабочие также провели работы по расширению улицы Лехе, где они установили небольшую террасу.
Официальный пляжный сезон начинается первого июня. Тогда начнет работать береговая охрана.