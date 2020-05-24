Депутат Рады найден в своем офисе с простреленной головой

Депутата Верховной рады Украины Валерия Давыденко обнаружили мертвым в собственном офисе в Киеве. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, Давыденко был найден со смертельным огнестрельным ранением головы.

По информации онлайн-издания "Украинская правда", тело обнаружила уборщица, пришедшая в офис депутата около семи часов вечера. Рядом с трупом нардепа лежало оружие. В настоящий момент правохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Как сообщил на своей странице в Facebook Антон Геращенко, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов снимают записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных вблизи от места проиcшествия.

По предварительным данным, причиной смерти депутата стало самоубийство. Именно эту версию озвучил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. "Предварительная версия - самоубийство", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Политическая биография депутата Рады Валерия Давыденко

Валерий Давыденко был депутатом Рады 8 и 9 созывов. На досрочных парламентских выборах 2014 года он прошел в Раду по одномандатному избирательному округу № 208 на Черниговщине от созданной в этом же году партии ЗАСТУП ("Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП" - "За социальную трудовую украинскую перспективу").

В 2019 году он был избран в украинский парламент как беспартийный самовыдвиженец в округе №208. В декабре 2019 года Давыденко стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в комитете по вопросам экономического развития.