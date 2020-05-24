Фото ⟩ В Таллинне пьяный водитель согласился выйти из машины только после прибытия группы быстрого реагирования

В субботу, 23 мая, в 23 часа в полицию сообщили, что возле торгового центра Kristiine замечен водитель с подозрительным стилем вождения. «Когда полицейский патруль остановил автомобиль, водитель сначала отказался выходить из машины. Закрыл все двери. На место прибыли и сотрудники группы быстрого реагирования, но их помощь не понадобилась», - объяснил пресс-секретарь полиции, добавив, что в итоге водитель сам вышел из автомобиля.