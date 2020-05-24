Неудачный день для велосипедистов: пятерых доставили в больницы

В субботу, 23 мая, около 13.45 в Пярну на тропе Яансона ехавшему с горки на велосипеде 66-летнему мужчине навстречу шли два человека с собакой. Поскольку люди были на одной стороне дороги и собака на другой, а между ними через всю дорогу был натянут поводок, велосипедист резко затормозил и упал. Велосипедист был доставлен в Пярнускую больницу. Люди с собакой покинули место происшествия.

В 15.34 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 28-м километре шоссе Таллинн-Палдиски, по предварительным данным, в 36-летнего велосипедиста врезался ехавший позади него также 36-летний велосипедист. Первого велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.27 в Выру ДТП произошло на дороге, ведущей из двора на улице Юри, 71, где 27-летняя велосипедистка столкнулась с автомобилем Volvo V70, за рулем которого был 57-летний мужчина. Велосипедистка была доставлена в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 19.03 в Таллинне возле Малева, 1 29-летняя велосипедистка потеряла контроль над управлением велосипедом и упала. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.