Самое время отправиться на природу: сегодня в Эстонии отмечают важную дату

Пресс-служба департамента окружающей среды в переданном BNS пресс-релизе напомнила, что дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки (первые из почти трех сотен национальных парков, созданных в Европе в последующие годы) — это были девять Национальных парков, основанных в Швеции.

С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

Этот экологический праздник был создан с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы мотивировать общественную поддержку их работы. В настоящее время Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.

В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников (открывают тематические выставки, читают лекции, показывают фильмы, проводят новые экскурсии, организуют детские программы и фестивали), целью которых является привлечение внимания к естественной красоте Европы и ее культурного достояния. На первый план неизменно выдвигается их защита, как в настоящее время, так и в будущем.

Каждый год День Парков посвящается конкретной теме. Тема 2020 года - «Здоровые парки, здоровые люди» – подчеркивает, что положительный контакт с природой важен для здоровья человека.

В Эстонии в рамках Европейского дня парков отмечается 110-я годовщина движения за охрану природы, а также продолжатся мероприятия месячника экологии, основными организаторами которых являются департамент и Министерство окружающей среды.