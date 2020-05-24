СМИ: США хотят создать свой аналог ВОЗ

В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают создание организации, аналогичной ВОЗ, сообщает Korrespondent со ссылкой на Politico.

Организация будет предназначена для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний и станет новым подразделением в Государственном департаменте.

Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

"Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", - гласит проект инициативы.