Видео: в России мужчины толпой сдвинули машину, которая не давала проехать пожарным

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на улице Новой, 7/4 поступило на пульт в 20.17. В высотке горели 23 квадратных метра квартиры, пламя вырывалось из оконного проема. Были эвакуированы 32 человека, а в девять вечера огонь был уже потушен, пишет "Фонтанка".