Вс, 24.05.2020
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  • Видео: в России мужчины толпой сдвинули машину, которая не давала проехать пожарным

Видео: в России мужчины толпой сдвинули машину, которая не давала проехать пожарным

ФОТО: скриншот видео

Пожар в российском городе Мурино вечером 23 мая заставил местных жителей сплотиться. Кто-то пытался залить огонь из окна своей квартиры, иные же скооперировались, чтобы сдвинуть с места припаркованные автомобили.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на улице Новой, 7/4 поступило на пульт в 20.17. В высотке горели 23 квадратных метра квартиры, пламя вырывалось из оконного проема. Были эвакуированы 32 человека, а в девять вечера огонь был уже потушен, пишет "Фонтанка".

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На одном видео мужчина из соседней квартиры пытается залить водой огонь, высунувшись из окошка.

На втором — толпа мужчин раскачивают припаркованную машину, чтобы сдвинуть ее с места и дать проехать пожарным. Им это удается.

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