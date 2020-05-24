Вс, 24.05.2020
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New York Times напечатала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Первая полоса газеты New York Times.

ФОТО: AGUSTIN PAULLIER/AFP

Газета New York Times в воскресенье отвела первую полосу статье, озаглавленной "Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери", в которой публикует длинный список жертв коронавируса в стране с начала пандемии, сопровождая фамилии кратким некрологом.

В подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы".

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в США по состоянию на 05:00 по эстонскому времени от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 98 683 человека, число инфицированных достигло 1 млн 666 тыс. 828 человек.

Всего в мире, сообщает портал, число заразившихся превысило 5,4 млн, скончались 343 804 человека, излечились более 2,2 млн.

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