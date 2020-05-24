New York Times напечатала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

В подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы".

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в США по состоянию на 05:00 по эстонскому времени от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 98 683 человека, число инфицированных достигло 1 млн 666 тыс. 828 человек.