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Женщины, присоединяйтесь: традиционный Майский забег в этом году пройдет виртуально

Майский забег 2019.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Традиционный женский Майский забег в этом году проходит в Эстонии в виртуальном формате с 23 по 31 мая.

Как сообщили устроители этого популярного состязания, участницам майского забега на этот раз предложено бежать не в Таллинне, а в любой точке Эстонии. Достаточно выбрать для себя маршрут дистанцией в 7 км, пробежать его в указанные даты, затем подтвердить свой забег в виртуальной среде и отправить организатором результат по электронным каналам. 

После этого организаторы вышлют по почте медаль. Забег носит и благотворительную цель — все его участницы, внесшие стартовый взнос, тем самым поддержат приобретение маммографа нового поколения, с помощью которого Союз борьбы с раковыми заболеваниями сможет проводить обследования по всей Эстонии с целью профилактики рака молочной железы у женщин.

Подробнее здесь.

Первый Майский забег на дистанции в два километра в окрестностях Певческого поля в Таллинне был проведен в 1988 году. Забег был организован специально созданным для этого Майским клубом, и он привлек к оздоровительному мероприятию пару сотен женщин. 

К началу нового тысячелетия количество участниц достигло уже семи тысяч. Вдохновением и примером для Майского забега послужило мероприятие Naisten Kymppi, организованное в Финляндии для поддержки детей с ограниченной подвижностью.

С 2009 года организацией Майского забега занимается Клуб организации спортивных мероприятий (Spordiürituste Korraldamise Klubi), что позволило достичь совершенно нового уровня проведения этого мероприятия, свидетельством чего является постоянно растущее количество участниц. В 2011 году количество участниц впервые достигло десяти тысяч, и в настоящее время в мероприятии принимают участие уже около 15000 представительниц прекрасного пола. 

Новый рекорд участия в забеге был поставлен в 2014 году, когда на старт вышли 16 298 любителей бега и здорового образа жизни.

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