Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

По сообщению ЦТАК, совещание было посвящено обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики".

Сообщается, что участники заседания предложили новую стратегию для усиления ядерного сдерживания, однако в чем именно она заключается, не уточняется. Также "были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии", пишет ЦТАК.

Агентство сопроводило статью фотографией вождя, где он сидит в президиуме на фоне флагов ТПК.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая.

Напомним, перед участием в открытии завода удобрений первого мая сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись в течение 20 дней.

За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти, но на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым.