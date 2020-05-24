Эстония бойкотировала в Совбезе ООН устроенную Россией встречу по Крыму

“По словам члена Isamaa, министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, Эстония как страна, председательствующая в Совете безопасности, выразила протест против организованной Россией встречи и призвала поддержать этот протест представителей и других стран. Бойкот поддержали делегации Великобритании и США, не приняли участие во встрече и представители Украины», - передала пресс-служба партии.