Вс, 24.05.2020
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  • Эстония бойкотировала в Совбезе ООН устроенную Россией встречу по Крыму
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Эстония бойкотировала в Совбезе ООН устроенную Россией встречу по Крыму

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстония вместе с Великобританией и США в субботу бойкотировала инициированную в Совете безопасности ООН делегацией России встречу по теме Крыма. Об этом в воскресенье сообщила BNS пресс-служба партии "Отечество".

“По словам члена Isamaa, министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, Эстония как страна, председательствующая в Совете безопасности, выразила протест против организованной Россией встречи и призвала поддержать этот протест представителей и других стран. Бойкот поддержали делегации Великобритании и США, не приняли участие во встрече и представители Украины», - передала пресс-служба партии.

«Россия считает Крым частью своей территории и организованная российской делегацией встреча по сути должна была легализовать оккупацию Россией Крыма», - передала пресс-служба партии слова Рейнсалу.

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