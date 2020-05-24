Эстония бойкотировала в Совбезе ООН устроенную Россией встречу по Крыму

Эстония вместе с Великобританией и США в субботу бойкотировала инициированную в Совете безопасности ООН делегацией России встречу по теме Крыма. Об этом в воскресенье сообщила BNS пресс-служба партии "Отечество".
“По словам члена Isamaa, министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, Эстония как страна, председательствующая в Совете безопасности, выразила протест против организованной Россией встречи и призвала поддержать этот протест представителей и других стран. Бойкот поддержали делегации Великобритании и США, не приняли участие во встрече и представители Украины», - передала пресс-служба партии.
«Россия считает Крым частью своей территории и организованная российской делегацией встреча по сути должна была легализовать оккупацию Россией Крыма», - передала пресс-служба партии слова Рейнсалу.