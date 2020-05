"Ахиллесова пята" американской пропаганды

"Час джаза" и Уилис Коновер

Луи Армстронг - предтеча программы "Послы джаза"

"Либеральный антикоммунизм" черного конгрессмена

"Сool war" вместо "cold war"

Непокорный Армстронг

"I'm white inside, but that don't help my case/'Cause I can't hide what is in my face/My only sin is in my skin/What did I do to be so black and blue?"