Домашнее обучение и своя шоколадная фабрика: эстонская семья получила почетный титул и 7000 евро

Семья живет в деревушке между горами и лесами, их образ жизни приближен к природе и жизненный принцип — справляться самим. Сами строят дом, сами выращивают фрукты и овощи, сами являются для себя работодателями , сами обучают своих детей — дома, в кругу семьи.

«Семья Алев очень сплоченная и ориентированная на детей семья, в которой все делают вместе — праздную дни рождения, ходят в гости к родне и друзьями, ездят на природу, - сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап. - Никто не брошен и не передан на попечение бабушек и дедушек. Отец и мать перенесли свою трудовую деятельность под крышу дома, чтобы быть ближе к детям, обеспечить им чувство защищенности, своими действиями быть для них учителями и примером».

Родившийся и выросший в Таллинне 42-летний Айво и 36-летняя Мерике из Валга решили отдохнуть от городской пыли через год после рождения второго ребенка в Пярнумаа.

Семья Алев живет в Вырумаа в бывшем школьном здании Леписту, которое с помощью творческих идей Мерике и золотых рук Айво из старого здания превратилось в модное и уютное семейное гнездышко, где также расположены и шоколадная фабрика вместе с домашним кафе.

Мерике является основательницей шоколадной фабрики Roosiku и упаковщицей, а также учительницей для детей на домашнем обучении. Айво также является основателем семейного дела и изготовителем шоколада.

В их семье растет шесть детей: 15-летний Аарон Айво, 14-летний Каспар Элиас, девятилетний Йоонас Арнольд, семилетний Артур, пятилетняя Эсмеральда и годовалая Розанна.

Вместе с отцом Аарон и Каспар ходят в Выру учить французский. Также Каспар ходит на тренировки по волейболу в Выру и на уроки игры на гитаре в Рыуге. Аарон интересует программированием и цифровым рисованием, основы которых он изучает в интернете. После окончания основной школы он планирует основательно овладеть этими навыками.

Аарон, Каспар, Йоонас и Артур являются учениками Вальдорфской школы в Раквере, все они на домашнем обучении. Учителем является Мерике. Годовалая Розанна и пятилетняя Эсмеральда внимательно следят за другими. Помимо основной школьной программы, родители ставят себе целью расширять кругозор детей как с помощью чтения, так и походами на природу.

Аарон в этом году закончит учебы в основной школе и основательно готовился к экзаменами, но их отменили.

Старшие мальчики Аарон и Каспар научились хитростям приготовления еды у отца.

Именно они готовят обед для семьи, а мать и отец в это время могут спокойно заниматься работой. И годовалая Розанна всегда под опекой старших братьев — все члены семьи знают свои обязанности.