Пекин обвинил США в распространении "политического вируса"

Китай готов строить с США отношения в духе отсутствия конфликтов и противостояния, на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире. В частности, звучало предположение о том, что вирус был искусственно создан в Уханьском институте вирусологии и из-за некомпетентности китайских ученых "вышел" из лаборатории. Также американский президент обвинял Пекин в манипуляциях со статистикой по числу умерших от коронавируса, утверждая, что мировым лидером по этому показателю является Китай, а не США.