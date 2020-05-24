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  • Пьяного водителя приговорили к 600 часам общественно-полезных работ
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Пьяного водителя приговорили к 600 часам общественно-полезных работ

Пьяный водитель.

ФОТО: Sille Annuk

Несколько раз задержанный нетрезвым за рулем 25-летний Кевин по решению Пярнуского уездного суда должен в течение двух лет выполнить почти 600 часов общественно-полезных работ. В последний раз его ловили пьяным за рулем ночью 2 февраля в Пярну на улице Малмё.

Поскольку в 2015 году он был наказан за пьяное вождение и в списке его преступлений также преднамеренное пособничество незаконному обороту наркотических веществ в большом количество и за это по решению суда еще действует испытательный срок, Пярнуский уездный суд решил наказать Кевина за пьяное вождение в феврале 573 часами общественно-полезных работ, пишет Pärnu Postimees.

Также он должен отчитываться перед сотрудником службы пробации и покрыть государственные расходы на производство в размере 1390 евро. В качестве дополнительного наказания суд забрал на год у Кевина водительские права.

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