Пьяного водителя приговорили к 600 часам общественно-полезных работ

Несколько раз задержанный нетрезвым за рулем 25-летний Кевин по решению Пярнуского уездного суда должен в течение двух лет выполнить почти 600 часов общественно-полезных работ. В последний раз его ловили пьяным за рулем ночью 2 февраля в Пярну на улице Малмё.
Поскольку в 2015 году он был наказан за пьяное вождение и в списке его преступлений также преднамеренное пособничество незаконному обороту наркотических веществ в большом количество и за это по решению суда еще действует испытательный срок, Пярнуский уездный суд решил наказать Кевина за пьяное вождение в феврале 573 часами общественно-полезных работ, пишет Pärnu Postimees.
Также он должен отчитываться перед сотрудником службы пробации и покрыть государственные расходы на производство в размере 1390 евро. В качестве дополнительного наказания суд забрал на год у Кевина водительские права.