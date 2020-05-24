Пьяного водителя приговорили к 600 часам общественно-полезных работ

Поскольку в 2015 году он был наказан за пьяное вождение и в списке его преступлений также преднамеренное пособничество незаконному обороту наркотических веществ в большом количество и за это по решению суда еще действует испытательный срок, Пярнуский уездный суд решил наказать Кевина за пьяное вождение в феврале 573 часами общественно-полезных работ, пишет Pärnu Postimees.