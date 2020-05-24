За сутки в России от COVID-19 умерло рекордное число человек

Всего на сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых заболевших в Москве - 2516, и это самый низкий показатель за весь май. В Московской области 862 новых заболевших, в Петербурге - 384, в Нижегородской области - 221, пишет Newsru.

Темп прироста числа зараженных составил +2,56%, этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущими днями (накануне +2,89%, до 22 мая 2,80%, 21 мая 2,87%).

По числу инфицированных Россия идет на третьем месте, пропустив на вторую строчку Бразилию (347,4 тыс., +16,5 тыс. по данным Университета Джонса Хопкинса). На первом месте США с 1,62 млн случаев и суточным приростом в 21,6 тыс.

За сутки в РФ скончались от COVID-19 153 человека, и это новый антирекорд. Последний максимум отмечался 22 мая (150 случаев), накануне их было 139. За весь период зафиксирована 3541 жертва коронавируса.

Поправились после болезни за все время наблюдения 113 299 человек, в том числе 5363 за последние сутки.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 342 105 человек, увеличившись за сутки на 3 880, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 311 089 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 97 606, излечились более 2,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 407 350 человек, количество смертельных случаев превысило 344 тыс., излечились более 2,24 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 622 670 (97 087 скончавшихся), Бразилии - 347 398 (22 013), Великобритании - 258 504 (36 757), Испании - 235 290 (28 678), Италии - 229 327 (32 616), Франции - 182 036 (28 218), Германии - 179 986 (8 261), Турции - 155 686 (4 308), Иране - 133 521 (7 359), Индии - 131 423 (3 869), Перу - 115 754 (3 373).