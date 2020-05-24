Известный профессор экономики пророчит миру десять лет «Очень Великой депрессии»

Рубин, который один из первых предсказал кризис 2008 года, предупредил, что в этот раз нас ждет «беспрецедентный» спад экономики. «Во время мирового финансового кризиса потребовалось около трех лет, чтобы общий объем производства резко упал, - объясняет профессор. - На этот раз для этого не потребовалось ни трех лет, ни даже трех месяцев. За три недели каждый компонент оказался в свободном падении».

По оценке Рубина, экономика может восстанавливаться по U-образной или даже L-образной траектории «Очень Великой депрессии» в ближайшем десятилетии.

U-образная траектория, когда спад происходит постепенно, так же как и последующий рост экономики. Вариант L – наиболее пессимистичный сценарий c резким обвалом и последующей депрессией, которая не даст экономике восстановиться до докризисных показателей.

Как в богатых, так и бедных странах из-за ограничений для предотвращения распространения вируса было потеряно много рабочих мест. «Эти рабочие места восстановятся только частично, с низкими зарплатами, без дополнительных льгот, с частичной занятостью, - считает Рубини. - Рабочее место и доход среднего работника еще более нестабильны, чем раньше».

Исчезновение ограничений не означает еще восстановление экономики. «Ты открываешь магазин, но вопрос в том, придут ли клиенты обратно. Большинство торговых центров Китая по-прежнему пусты. Половины авиарейсов нет. Магазины Германии открыты, но кто хочет идти за покупками?» - спрашивает экономист.

По оценке Рубини, азиатские страны восстанавливаются лучше остальных. Однако разрыв между Соединенными Штатами и Китаем увеличивается, и ряду азиатских стран приходится выбирать, на чьей стороне остаться. Обе стороны говорят всему оставшемуся миру «ты либо с нами, либо против нас», - объясняет Рубини. - Ты либо используешь мою систему искусственного интеллекта, 5G, мои технологии и мою роботику. Или используешь их у моего соперника. Мир может быть еще более разделен».

За мрачные прогнозы профессора Рубини прозвали «Доктор Страшный суд», поскольку он постоянно предсказывал падения мировой экономики. По его словам, он бы предпочитал называть себя, наоборот, «Доктором Реалистом».