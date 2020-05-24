Вс, 24.05.2020
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  • ВМС Эстонии провели два месяца чрезвычайного положения в напряженной работе

ВМС Эстонии провели два месяца чрезвычайного положения в напряженной работе

President Kersti Kaljulaid külaskäigul Saaremaal.

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

На протяжении всего чрезвычайного положения все корабли минного флота Эстонии находились в море и за два месяца обнаружили в Нарвском заливе почти 30 взрывных устройств.

Каждый год ВМС Эстонии дезактивируют сотни взрывчатых веществ в своих водах. В проливе Соэла работы тоже хватает, потому что немцы в свое время сбросили с самолетов более 50 морских мин, и до сих пор из них обезврежено примерно 15, сообщает ERR cо ссылкой на «Актуальную камеру».

Командующий Военно-морскими силами Юри Саска сказал, что на судоходном пути, соединяющем жителей Хийумаа и Сааремаа, опасности нет: «Они находятся близко, но часть, которая остается внутри полосы судоходства, была проверена. Ставлю свою голову и погоны на то, что там безопасно».

Благодаря чрезвычайному положению морские тральщики были в море почти каждый день. «Честно говоря, я не помню за последние пять или шесть лет, чтобы все четыре корабля находились в море одновременно более месяца. Мы обнаружили более 30 взрывных устройств в Нарвском заливе, что стало результатом, так сказать, незапланированной деятельности», - объяснил Саска.

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