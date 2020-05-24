ВМС Эстонии провели два месяца чрезвычайного положения в напряженной работе

Каждый год ВМС Эстонии дезактивируют сотни взрывчатых веществ в своих водах. В проливе Соэла работы тоже хватает, потому что немцы в свое время сбросили с самолетов более 50 морских мин, и до сих пор из них обезврежено примерно 15, сообщает ERR cо ссылкой на «Актуальную камеру».

Командующий Военно-морскими силами Юри Саска сказал, что на судоходном пути, соединяющем жителей Хийумаа и Сааремаа, опасности нет: «Они находятся близко, но часть, которая остается внутри полосы судоходства, была проверена. Ставлю свою голову и погоны на то, что там безопасно».