Вс, 24.05.2020
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Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Теплая погода в Таллинне.

ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 мая.

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 530 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,4 %, т.е. два теста показали положительный результат.

А в России суточный прирост новых случаев коронавируса вновь упал ниже отметки в девять тысяч, но умерло рекордное число человек.

«Был здоров, но впал в кому»: первый в Европе пациент с коронавирусом рассказал свою шокирующую историю.

А медицинские работники рассказали о том, как изменилась их жизнь, восприятие своей профессии и отношение к ним общества во время борьбы с коронавирусом.

Другие новости

Известный профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини пророчит миру десять лет «Очень Великой депрессии». И даже если мировая экономика в этом году оправится от влияния пандемии, то этот процесс восстановления будет «анемичным».

Эстония вместе с Великобританией и США в субботу бойкотировала инициированную в Совете безопасности ООН делегацией России встречу по теме Крыма. 

Полиция остановила в Таллинне возле торгового центра Kristiine водителя с подозрительным стилем вождения, но он согласился выйти из машины только после прибытия группы быстрого реагирования.

Депутата Верховной рады Украины Валерия Давыденко обнаружили мертвым в собственном офисе в Киеве. Он был найден со смертельным огнестрельным ранением головы.

Титул «Многодетной семьи 2020 года» получила семья Алев из Вырумаа. Премию в 7000 евро им передали в сегодняшней передаче «Утро с Ану». 

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