Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 530 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,4 %, т.е. два теста показали положительный результат.

А в России суточный прирост новых случаев коронавируса вновь упал ниже отметки в девять тысяч, но умерло рекордное число человек.

«Был здоров, но впал в кому»: первый в Европе пациент с коронавирусом рассказал свою шокирующую историю.

А медицинские работники рассказали о том, как изменилась их жизнь, восприятие своей профессии и отношение к ним общества во время борьбы с коронавирусом.

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