Фотосерия ⟩ Как выглядела самоизоляция жителей Эстонии

Фотограф Сюзан Муст во время карантина прошлась по тартускому району Карлова и сфотографировала жителей Пильпакюла в окнах их домов. На фото попали друзья, влюбленные, семьи и домашние животные. Фотосерию назвали "Окна и люди Карлова: карантин 2020 года", пишет Postimees.
«Я всегда любила бродить по родному городу. Иногда пешком, иногда на велосипеде. Мне нравится наблюдать за людьми и миром вокруг себя, запечатлевать разные впечатления на свою камеру», - говорит фотограф. Муст признается, что хотела, чтобы эта съемка привнесла в жизнь людей на карантине больше красок.