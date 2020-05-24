Фотосерия ⟩ Как выглядела самоизоляция жителей Эстонии

«Я всегда любила бродить по родному городу. Иногда пешком, иногда на велосипеде. Мне нравится наблюдать за людьми и миром вокруг себя, запечатлевать разные впечатления на свою камеру», - говорит фотограф. Муст признается, что хотела, чтобы эта съемка привнесла в жизнь людей на карантине больше красок.