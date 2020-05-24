Профессор: лечения от Covid-19 до сих пор нет

"Например, если у человека пневмония и проблемы с дыханием, тогда это будут облегчать. Но это не лечение, которое воздействует на вирус. Проходит время, у человека появляется иммунитет и побеждает вирус", - сказал он в интервью агентству LETA.

Гирт Бригис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, как долго у переболевшего Covid-19 сохраняется иммунитет. Вирус сравнительно новый, нет хороших исследований и доказательств, однако, судя по ряду публикаций в научных изданиях, человек может заболеть повторно. Но и в этом случае неизвестно - это активизировался "старый вирус" или же человек заразился снова.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в апреле число случаев Covid-19 в Латвии стало постепенно сокращаться, но в мае тенденция спада остановилась - в последние недели число новых случаев варьируется около 300.

По словам Бригиса, до сих пор в некоторых случаях невозможно установить источник заражения - это тормозит еще более успешную борьбу с коронавирусом, вирус продолжает "гулять", сказал профессор.

Второй важный фактор, который влияет на общее число заболевших - учреждения, где происходят вспышки.

"Такие случаи сразу дают небольшой прирост. Хорошая новость в том, что если сравнить число тех, кто выздоровел, с тем, кто сейчас в активной стадии заболевания, то выздоровевших больше. Заболеваемость идет на спад, но нужно помнить - вирус никуда не пропал", - отметил профессор.