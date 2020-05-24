Галерея ⟩ В Германии протесты против ограничений вылились в стычки с полицией

С начала апреля каждую неделю проходят демонстрации, за последнее время в крупных городах Германии в них приняли участие тысячи людей.

Движение рассматривает правительственные ограничения из-за вируса как начало авторитарного режима или незаконное покушение на отдельные свободы.

По словам представителя полиции, в Берлине прошло около 30 акций протеста против ограничений. По информации полиции Берлина, некоторые демонстранты были агрессивно настроены: нападали на полицейских, нарушали правила общественного порядка. В общей сложности арестовали 180 человек. Пять полицейских были ранены