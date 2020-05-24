Вс, 24.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Галерея ⟩ В Германии протесты против ограничений вылились в стычки с полицией

В Германии набирает обороты движение протеста против ограничений, связанных с коронавирусом; в субботу в нескольких частях страны снова были проведены акции протеста, пишет Postimees.

С начала апреля каждую неделю проходят демонстрации, за последнее время в крупных городах Германии в них приняли участие тысячи людей.

Движение рассматривает правительственные ограничения из-за вируса как начало авторитарного режима или незаконное покушение на отдельные свободы.

По словам представителя полиции, в Берлине прошло около 30 акций протеста против ограничений. По информации полиции Берлина, некоторые демонстранты были агрессивно настроены: нападали на полицейских, нарушали правила общественного порядка. В общей сложности арестовали 180 человек. Пять полицейских были ранены

Выступления против ограничений в субботу имели место, в частности, также в Нюрнберге, Мюнхене и Штутгарте, хотя и не так активно, как в последние недели - вероятно, из-за плохой погоды.

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