В понедельник Академия Сил обороны начинает прием документов от желающих поступить на учебу в вуз.
В Академии можно получить высшее образование и стать офицером в любом из видов войск — в сухопутных войсках, военно-морских силах и в ВВС. Документы на поступление принимаются до 28 июня.
Академия дает высшее образование, проводит дополнительное обучение и переобучение военных кадров, проводит прикладные исследования и учения.
Учебная работа в академии проводится в двух комплексах — в Тарту и в Выру.