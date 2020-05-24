Вс, 24.05.2020
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Академия Сил обороны начинает прием документов от желающих поступить на учебу

Академия Сил Обороны

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В понедельник Академия Сил обороны начинает прием документов от желающих поступить на учебу в вуз.

В Академии можно получить высшее образование и стать офицером в любом из видов войск — в сухопутных войсках, военно-морских силах и в ВВС. Документы на поступление принимаются до 28 июня.

Академия дает высшее образование, проводит дополнительное обучение и переобучение военных кадров, проводит прикладные исследования и учения.

Учебная работа в академии проводится в двух комплексах — в Тарту и в Выру.

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