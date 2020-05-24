Жертвы коронавируса: крупные компании, которые не переживут пандемию

Международный валютный фонд уже констатировал, что резкий спад деловой активности погрузил мир в рецессию. Экономисты JPMorgan Chase полагают, что развернувшийся кризис станет худшим со времен Великой депрессии, и в ближайшие два года обойдется глобальному ВВП в 5,5 триллиона долларов. Saxo Bank и вовсе назвал 2020 год гарантированно потерянным, пишет портал actualcomment.ru.

«Пока что мы видим только верхушку айсберга грядущих банкротств. Мы будем наблюдать рост числа дефолтов и банкротств по мере того, как сочетание кризиса COVID-19, кризиса в секторе энергетики и крайне высокого уровня корпоративной задолженности перерастает в беспрецедентную волатильность и дестабилизацию», — заявил Джеймс Геллерт, генеральный директор RapidRatings, нью-йоркской компании, которая анализирует риски государственных и частных компаний, которого цитирует Financial One.

Первым американским ритейлером, который объявил о банкротстве в связи с карантином, стала компания — производитель одежды J. Crew. По оценкам американских экспертов, такая же ситуация может сложиться и у J C Penny и Gap. Последние уже сократила 10% своих рабочих, чтобы оптимизировать издержки.

Готов объявить о банкротстве и американский производитель дизайнерской одежды Neiman Marcus. По данным агентства Reuters, компания находится на завершающей стадии переговоров с кредиторами и уволила многих сотрудников. Закрывает все свои спортзалы и запускает реструктуризацию одна из крупнейших сетей фитнеса Gold’s Gym. В конце марта о банкротстве объявил коммуникационный холдинг OneWeb — компания, у которой было собственное производство спутников. Компания была вынуждена подать документы на банкротство после того, как не смогла привлечь 2 млрд долларов для запланированного коммерческого запуска в 2021 году.

На днях заявил о своем банкротстве один из крупнейших в мире сервисов проката автомобилей Hertz. Руководство компании уже заявило, что невозможно прогнозировать, когда спрос на аренду автомобилей восстановится. Объявила о банкротстве и крупная американская нефтесервисная компания Pioneer Energy.

В Ирландии закрывает свой бизнес британский ретейлер модной одежды Debenhams. Под угрозой увольнения оказались более 20 тысяч человек, и проданы все торговые точки. Руководство сети подтвердило, что решение о прекращении деятельности бизнеса было связано с убытками, которые компания понесла в связи с эпидемией коронавируса.

Компания Intelsat, крупнейший в мире спутниковый оператор, также подала заявление о банкротстве 14 мая. Финансирование в размере 1 млрд долларов, которое получила компания, будет направлена на поддержание текущих операций и обеспечение ликвидности.

Diamond Offshore Drilling подала заявление о банкротстве 27 апреля, после того как компания не смогла выплатить дивиденды акционерам. Долги компании составляет много миллиардов долларов, однако ситуация усугубилась падением цен на нефть.

Серьезные потери понесла и отрасль авиации в мире. Так, американская компания American Airlines уже заявила о потерях в размере 2,2 млрд долларов в связи с эпидемией. Долговая нагрузка компании составила 34 млрд долларов. Другая американская авиакомпания Delta прогнозирует о сокращении своих доходов на 90%. Недавно компания заявила о потере 534 млн долларов за первые 3 месяца пандемии, пишет Associated Press со ссылкой на данные авиаперевозчика. Спасать авиаиндустрию будут федеральные власти — казначейство США уже заявило о том, что American Airlines, Delta и United — каждая получит от 5 до 6 млрд долларов помощи. Средства авиакомпании получат в обмен на часть акций, которые перейдут государству.

Flybe, британская авиакомпания, один из крупнейших региональных перевозчиков в Европе, также стала банкротом. Все полеты были отменены 5 марта. 21 апреля подала заявление о банкротстве и одна из крупнейших авиакомпаний Австралии, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном — Virgin Australia.