К 80-летию поэта: фильм о целом поколении, которое выросло под влиянием Бродского

Гордеева отметила в описании, что этот фильм - это рассказ о целом поколении, выросшем под влиянием Бродского, так никогда не увидев его вживую, "не услышав голоса, не искаженного записью".

"Дети Иосифа" - фильм о чувстве потери, о чувстве благодарности. Музыку к фильму специально написал Олег Нестеров. Для меня это очень ценно", - написала она.

Он был снят еще в 2015 году для Первого канала, но так и не был показан. Сейчас его премьера состоялась на YouTube-канале "ЕщеНеПознер".

"И я, и вся наша команда, очень волновались: что стало с фильмом за годы, что мы не виделись. Пересматривая свою работу перед этой публикацией, мы созванивались, переписывались: обсуждали, что можно было бы сделать иначе, что - переделать. В итоге - решили ничего не трогать", - отмечает Гордеева.

Журналистка собрала между собой совершенно разных людей, которых ничего не связывает, кроме русского языка и Иосифа Бродского. Никто из них не был знаком с поэтом, но в каждом из них он - это "способ говорить, думать и чувствовать".

"Единственное изменение, что мы позволили себе - пояснения в титрах, касающиеся некоторых героев, чья судьба за эти пять лет переменилась совсем уж драматически", - подытожила Гордеева.

В съемках фильма приняли участие поэтесса Вера Полозкова, оперная певица Мария Максакова, исполнитель Дима Билан, бывший министр финансов России Алексей Улюкаев, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, журналист Илья Городецкий, актеры Ксения Рапопорт, Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, смотрительница музея, бизнесмен Петр Авен и многие другие.