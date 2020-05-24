Привело ли смягчение ограничений к росту заболевемости, станет ясно в начале июня

Сбор данных за третью неделю продолжается, и в настоящее время он нацелен на настоящее, поскольку эстонское общество уже семь дней живет в условиях отмены чрезвычайного положения. Результаты за третью неделю могут быть обнародованы в ближайшее время, в первые дни июня.

Тогда и ученые, и главы правительств увидят, сделали ли члены эстонского общества что-то не так или нет. Если распространение коронавируса возрастет и будет существовать опасность новой вспышки, ответом может быть, например, повторное ужесточение требований к поведению и общению.

Принять участие в исследовании, которое началось 22 мая и продлится до 29 мая, приглашены 3100 взрослых жителей Эстонии. Сотрудники исследовательской компании Emor отправляют приглашение случайно выбранным людям либо по электронной почте, либо по SMS, на основании данных регистра населения.

По словам Рут Калда, в рамках исследования Тартуский университет будет искать контакты многих других людей, поскольку не все из них доступны из-за устаревших данных, оставленных в регистре народонаселения, или по другим причинам. Человек также имеет право отказаться от участия в исследовании. И очевидно, что не каждый, кто ответит на онлайн- или телефонный опрос, найдет возможность пройти тест в оговоренное время. Некоторые люди боялись тестирования, опасаясь, что могут заразиться. А для тех, кто не может доехать до пункта тестирования, вызов сотрудника лаборатории на дом может не подойти.

Поскольку Департамент здоровья каждый день предоставляет подробную информацию о тестировании, инфицированных, нуждающихся в стационарном лечении и тех, кто умер от коронавируса, чем же тогдда отличается мониторинговое исследование? Какой информации оно дает больше?

Рут Калда ответила, что в исследовании есть возможность выявить тех, кто не подозревает, что они являются носителями вируса. У них нет симптомов, и они не знают, что где-либо контактировали с вирусоносителями. Именно эти люди не попадают в официальную статистику заболеваемости, потому что они ни на что не жалуются и не обращаются к врачу.

По словам Рут Калда, есть и те, кто не обращается к врачу, когда чувствует себя слегка больным, потому что считают, что речь идет о привычной простуде, а никак не о коронавирусе.

Таким образом, ряд опасных случаев может быть выявлен с помощью мониторингового исследования. Кроме того, выборка для этого исследования была тщательно составлена, представляя все регионы и возрастные группы в стране, и, следовательно, исследование дает лучшую картину реальной ситуации в стране.

Рут Калда также подчеркивает тот плюс, что данные мониторинга будут раскрыты очень быстро. Это значит намного быстрее, чем статистика Департамента здоровья поскольку заболеть, обратиться к врачу и пройти обследование неизбежно займет несколько дней.

"Более быстрое обнаружение, в свою очередь, дает системе здравоохранения большую готовность в случае чего-то плохого, -объяснила Рут Калда. - И тогда с теми, кто контактировал с вирусоносителями, можно будет быстро связаться и изолировать их, а некоторые крупные вспышки смогут быть предотвращены».

Еще одна дополнительная ценность исследования заключается в том, что со всеми, кто получит положительный ответ, будут связываться в будущем, а с теми, кто заболел, будут связываться каждую неделю, пока они действительно не выздоровеют. Исследователи также лично следят за историей каждого пациента.

Как можно прокомментировать тот факт, что среди 12-и положительных тестов за первые две недели, есть шесть, у которых было заболевание? Означает ли это, что после болезни и выздоровления человек может вновь заразиться?

Рут Калда отвечает, что, вероятно, нет.

«Эти положительные ответы показывают, что тест чувствителен, он обнаруживает частицы РНК вируса в организме, даже если их осталось очень мало», - пояснила она.

"А если речь идет об инфекции, то если с момента возникновения заболевания прошло не менее 14 дней а с момента появления последних признаков заболевания прошло 48 часов, то человек здоров и больше не подвержен риску заражения. Несмотря на это, его тест все еще может быть положительным".