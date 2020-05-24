Таллиннская гимназия для взрослых начала прием документов

Об этом сообщила администрация школы, отметив, что, хотя в Эстонии сохраняются определенные требования карантинного характера и ограничения, приему это не помешает, поскольку учебное заведение принимает документы в электронном виде. Подробнее здесь.

По-прежнему школа создает все условия для учебы взрослым людям, у которых наряду с учебой на важном месте стоят работа и семья, сообщила гимназия.

По словам директора Таллиннской гимназии для взрослых Хейки Кийдли, среди учащихся его школы немало людей в возрасте за 40, поэтому возможности возвращения к учебе упрощены до предела. «Прийти на учебу в нашу школу можно в любой момент учебного года, а место в классе и свободная строка в списке учащихся всегда найдутся», - сказал Кийдли.