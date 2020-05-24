Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту мотоцикл врезался в автомобиль: мотоциклист доставлен в больницу

Сегодня двигавшийся в сторону Тарту водитель на легковом автомобиле начал совершать левый поворот на парковку слева у дороги, когда сзади в него врезался мотоцикл.
В 15.05 было получено сообщение о ДТП на шоссе Таллинн-Тарту на границе Ярвамаа и Харьюмаа, в Мустла-Нымме.
По предварительным данным, мотоциклист начал совершать обгон, а маневры водителей по какой-то причине остались не замечены. До столкновения мотоциклист успел сильно затормозить и попытался свернуть. В итоге мотоцикл врезался в левый угол автомобиля.
Получившего травмы мотоциклиста с места происшествия доставили в больницу, пассажира с ним не было. Находившиеся двое людей в машине не пострадали.