Эксперт: настоящие экономические проблемы наступят в Эстонии только осенью

В настоящее время в Эстонии нет экономического кризиса, большие проблемы начнут появляться только осенью из-за связи с остальным миром, сказал Тармо Юристо в программе радио Kuku "Poliitikaguru" ("Политический гуру"), пишет Postimees.
Юристо добавил, что нам стоит задуматься о том, что означает для экономики Эстонии и особенно для ее сельского хозяйства удорожание производства из-за нехватки иностранной рабочей силы.
В случае Эстонии создается впечатление, что общее мнение не считает коронакризис очень большим: людям кажется, что вся чепуха пройдет, кафе откроются, и нормальная жизнь восстановится, говорит глава Центра политических исследований Praxis Юристо. По его словам, проблема Эстонии в оценке предыдущих экономических кризисов заключается, прежде всего, в том, что мы маленькая и открытая экономика.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Эстонии нет экономического кризиса, есть только первый шок, который быстро ударил по таким секторам, как туризм и сфера услуг. Но если мы посмотрим на ситуацию в другом месте и на охлаждение европейской экономики, большие экономические проблемы начнутся не раньше осени.