Вс, 24.05.2020
Я, скорее, прекращу жертвовать, чем стану это доказывать. Но и без того кризис уменьшит зарплату Рийгикогу, а не повысит. Юрген Лиги
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Эксперт: настоящие экономические проблемы наступят в Эстонии только осенью

Tarmo Jüristo.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В настоящее время в Эстонии нет экономического кризиса, большие проблемы начнут появляться только осенью из-за связи с остальным миром, сказал Тармо Юристо в  программе радио Kuku "Poliitikaguru" ("Политический гуру"), пишет Postimees.

Юристо добавил, что нам стоит задуматься о том, что означает для экономики Эстонии и особенно для ее сельского хозяйства удорожание производства из-за нехватки иностранной рабочей силы.

В случае Эстонии создается впечатление, что общее мнение не считает коронакризис очень большим: людям кажется, что вся чепуха пройдет, кафе откроются, и ​​нормальная жизнь восстановится, говорит глава Центра политических исследований Praxis Юристо. По его словам, проблема Эстонии в оценке предыдущих экономических кризисов заключается, прежде всего, в том, что мы маленькая и открытая экономика.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Эстонии нет экономического кризиса, есть только первый шок, который быстро ударил по таким секторам, как туризм и сфера услуг. Но если мы посмотрим на ситуацию в другом месте и на охлаждение европейской экономики, большие экономические проблемы начнутся не раньше осени.

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