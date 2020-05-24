Эксперт: настоящие экономические проблемы наступят в Эстонии только осенью

Юристо добавил, что нам стоит задуматься о том, что означает для экономики Эстонии и особенно для ее сельского хозяйства удорожание производства из-за нехватки иностранной рабочей силы.

В случае Эстонии создается впечатление, что общее мнение не считает коронакризис очень большим: людям кажется, что вся чепуха пройдет, кафе откроются, и ​​нормальная жизнь восстановится, говорит глава Центра политических исследований Praxis Юристо. По его словам, проблема Эстонии в оценке предыдущих экономических кризисов заключается, прежде всего, в том, что мы маленькая и открытая экономика.