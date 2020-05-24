Потрясенная коронакризисом мебельная промышленность ищет новый курс

«Чувства смешанные, потому что никто не мог предвидеть такую ​​неожиданную ситуацию», - сказал Март Нильсон, директор центра компетенций Вырумааского центра профессионального образования.

«Проявления кризиса, наконец, достигли отрасли - они состоят, в основном, из неопределенности потребителей, ненадежности поставок материалов, отмены заказов и увеличения запросов, что указывает на так называемое "выуживание" на рынке».

По словам Нильсона, если до начавшегося в марте чрезвычайного положения эстонский мебельный рынок рос, и отзывы компаний были оптимистичными относительно будущего, то коронакризис быстро изменил все.

«Ситуация полностью изменилась по сравнению с первым кварталом, - подтвердил глава производственного департамента Swedbank Рауль Кирсимяэ. - Первый квартал был довольно хорошим для большинства отраслей, а мебельная отрасль работала даже лучше, чем в первом квартале прошлого года».

«После первого шока первой половины марта заказы пошли, но в меньшей степени, чем в прошлом году и в начале года», - сказал Рауль Вене, менеджер компании по производству мебели Wermo. По его словам, государственные границы открыты для товаров, но это не значит, что они действительно смогут продавать за рубеж.

«В настоящее время компании могут перевозить товары в Великобританию, но клиент не принимает их, потому что не может разгрузить, - пояснил Вене. - И у нас на данный момент есть товар на складе, и мы ждем, когда клиент получит его. Есть страны, которые по-прежнему закрыты, и нам нужно немного подождать ».

Хотя европейские страны, в которые Wermo и другие крупные эстонские производители мебели продают свою продукцию , постепенно открываются, по мнению Вене, невозможно вернуться к ситуации, существовавшей до кризиса. "По-старому, конечно, уже не будет", - сказал он.

«Победителями являются те, у кого есть интернет-магазин. Естественно, в выигрше и те, у кого есть товар и у кого не было перебоев с поставками. Нам будет трудно».

С другой стороны, углубление экономического кризиса, скорее всего, даст производителям мебели возможность реорганизовать свою деятельность и ассортимент продукции. Если, например, работа на дому станет растущей тенденцией, это создаст потребность в домашней офисной мебели и новой мебели.

«Мы видели это уже в апреле и мае, когда нашим самым востребованным продуктом был офисный стол», - сказал Рауль Вене.

Он также надеется, что если европейцы будут путешествовать значительно меньше в этом году и будут больше дома, вместо этого деньги, ранее запланированные на поездки, будут потрачены на обновление домашней мебели. Надежду на это дает исследование, проведенное в Германии, четвертом по величине экспортном рынке эстонской мебели.