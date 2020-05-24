Доктор Попов: надо быть готовыми к летнему распространению коронавируса

В последние дни, по словам Попова, появились новые случаи инфекции, когда человек не знал точно, где он мог получить вирус.

«Несмотря на то, что большинство контактов очень хорошо прослеживаются, в некоторых случаях бывает так, что встретить инфекцию можно и в общественном месте. Особенно, когда люди очень активно двигаются, общаются, ходят в торговые центры», - приводит слова Попова ERR.