Вызовет ли пандемия Covid-19 мировой дефицит кофе?

Коронавирус определенно внес свои коррективы в производство зеленого кофе — выращивание и сбор ягод, их обработку, упаковку и транспортировку. Коррективы коснулись не только наличия рабочей силы, но и нарушений в работе портов, нехватки контейнеров и мешков для упаковки готовой продукции, то есть сбоев в логистических цепочках. Не стоит забывать и о логистике внутри страны: сначала ягоды собирают на фермах, затем их отвозят на станции первичной обработки, потом на станции предэкспортной обработки, далее в порт. Между этими этапами кофе находится на различных складах. В поставках кофе задействовано много участников, и сбор урожая — не единственное проблемное место в цепочке от поля до экспорта.

Если говорить собственно о сборе урожая, то сейчас полного дефицита кофе ожидать не приходится. Необходимо понимать, что все страны, поставляющие кофейное зерно, делятся на те, в которых ягода созревает зимой, и те, где она спеет летом. Весь урожай арабики Северного полушария на момент удара коронавируса был собран и сейчас лежит на складах. Сейчас пандемия может повлиять лишь на судьбу зерен Южного полушария — в первую очередь это Бразилия, Перу, Индонезия, а также Колумбия, в которой ягоды собирают дважды в году. Эти страны только приступили к сбору урожая.

Сложности с уборкой зерен могли бы возникнуть в Колумбии, поскольку она использует труд пикеров-мигрантов, но по сведениям кофейного торгового дома Supremo сбор идет без осложнений. Бразилия также вряд ли столкнется с трудностями уборки ягод. Это единственная страна, использующая для сбора урожая комбайны, потому что плоскогорье позволяет это делать, и вопрос свободных трудовых ресурсов стоит наименее остро. Бразилия является крупнейшим производителем кофе, так что если она успешно завершит уборку ягод, то зерен хватит на всех. По данным International Coffee Organization за 2018/19 урожайный год, на ее долю приходится около 37% мирового производства. Следом идет Вьетнам (более 90% робуста) — 18%, Колумбия — 8%, Индонезия — 5,5% и Эфиопия, Гондурас — 4,3%. Вместе это почти три четверти мирового производства кофе. Пока мы не наблюдаем проблем со сбором урожая. Большой вопрос в том, что с ягодами произойдет дальше.