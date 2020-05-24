Видео ⟩ В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов

По словам собеседника агентства, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины Ford Focus и Toyota Camry.

На видеозаписи с места событий, опубликованной телеграм-каналом Life Shot видно, что неизвестные мужчины ведут огонь из автоматов. Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.