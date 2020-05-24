Вс, 24.05.2020
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Видео ⟩ В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов

Автомат LMT.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Во дворе жилого комплекса на Каширском шоссе в Москве произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины Ford Focus и Toyota Camry.

На видеозаписи с места событий, опубликованной телеграм-каналом Life Shot видно, что неизвестные мужчины ведут огонь из автоматов. Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.

Baza пишет, что один из участников перестрелки уже задержан.

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