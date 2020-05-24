Президент Кальюлайд предложила новый алкогольный запрет

Кальюлайд заявила, что в условия использования лесных домиков нужно внести запрет на употребление алкоголя; кроме того, необходимо, чтобы там не происходило никакого шумового загрязнения.

"Многие лесные дома расположены по краям болотных массивов, и вода очень хорошо переносит шум от радио. Одно дело, что мы мешаем другим посетителям, но мы не знаем, что об этом думает здешняя фауна. Это чей-то дом, всегда. И действительно, другим любителям природы будет трудно насладиться пением птиц, если вечеринка еще не закончена", - добавила Кальюлайд.

