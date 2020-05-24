Lufthansa в июне возобновит полеты на 20 направлениях

Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

Lufthansa, крупнейший авиаперевозчик в Европе, погрузилась в экономический кризис из-за пандемии. Компания теряет около миллиона евро в час, более 90% парка ее самолетов не используются.