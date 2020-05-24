Вс, 24.05.2020
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Lufthansa в июне возобновит полеты на 20 направлениях

FILE PHOTO: An Airplane of German carrier Lufthansa takes off at Munich international airport, Germany, March 2, 2020. REUTERS/Michael Dalder/File Photo

ФОТО: MICHAEL DALDER/REUTERS

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне примерно по 20 направлениям, в том числе на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу.

Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

Lufthansa, крупнейший авиаперевозчик в Европе, погрузилась в экономический кризис из-за пандемии. Компания теряет около миллиона евро в час, более 90% парка ее самолетов не используются.

Lufthansa вела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. Во вторник был достигнут компромисс: правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Займ придется погасить в конце 2023 года.

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