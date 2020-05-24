В Чехии назвали условие для пропуска иностранцев в страну во время пандемии

Правительство Чехии обновило правила пересечения границы иностранцами во время пандемии коронавируса. Отныне, чтобы попасть в Чехию, необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, пишет РБК.
Об этом говорится в постановлении правительства об окончании чрезвычайного положения в Чехии.
Согласно постановлению, отныне иностранцы, в том числе граждане Украины, кроме заграничного паспорта и действующей визы, должны обязательно иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.
В справке должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.
Иностранцы, имеющие справку, будут освобождены от прохождения ообязательного карантина.