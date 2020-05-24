Вс, 24.05.2020
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В Чехии назвали условие для пропуска иностранцев в страну во время пандемии

Praha loss

ФОТО: Andrew Shiva/Wikipedia

Правительство Чехии обновило правила пересечения границы иностранцами во время пандемии коронавируса. Отныне, чтобы попасть в Чехию, необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, пишет РБК.

Об этом говорится в постановлении правительства об окончании чрезвычайного положения в Чехии.

Согласно постановлению, отныне иностранцы, в том числе граждане Украины, кроме заграничного паспорта и действующей визы, должны обязательно иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.

В справке должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.

Иностранцы, имеющие справку, будут освобождены от прохождения ообязательного карантина.

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