В Чехии назвали условие для пропуска иностранцев в страну во время пандемии

Об этом говорится в постановлении правительства об окончании чрезвычайного положения в Чехии.

Согласно постановлению, отныне иностранцы, в том числе граждане Украины, кроме заграничного паспорта и действующей визы, должны обязательно иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.

В справке должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.